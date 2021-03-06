ميليشيا الحوثي الإيرانية تقصف مستشفى ومدرسة في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قصفت ميليشيا الحوثي مستشفى ومدرسة في شرق مدينة تعز، كما استهدفت التجمعات السكنية في أطراف مديرية جبل حبشي غرب المحافظة.



وقالت منظمة أطباء بلا حدود التي تدير مستشفى الثورة في مدينة تعز إن أحد العاملين في المستشفى بينهم صبي في الثانية عشرة من العمر، فيما قال سكان إن ميليشيات الحوثي قصفت أحياء شرق مدينة تعز، وسقطت قذيفتان على قسم العمليات في مستشفى الثورة، وأدت إلى إصابة حارس القسم.

وحسب المصادر فإن الميليشيا الحوثية واصلت استهداف الأحياء المدنية في مدينة تعز، والتي استهدفتها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. حيث استهدفت مدرسة الزبيري وسط حي النسيرية في مدينة تعز بعدد من القذائف، مخلفة أضراراً مادية وإصابة أحد السكان المجاورين للمدرسة.

إلى ذلك قتل مدني وأصيب 11 آخرون بانفجار طائرة مسيرة «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الانقلابية على أحياء سكنية في مديرية الشمايتين، غرب محافظة تعز. وفق ما أكده مسؤول محلي وسكان حيث انفجرت المسيرة، التي كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات، في منطقة الأصابح ما تسبب في مقتل مدني وإصابة 11 آخرين.

الاستهداف جاء تزامناً مع التقدم الكبير الذي تحرزه قوات الجيش الوطني في جبهات غرب تعز، والجبهة الشرقية للمدينة، وسط خسائر فادحة للميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران.