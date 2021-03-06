شكرا لبحثكم عن خبر سفيرة السلام والنوايا الحسنة تكرم المراة في عيدها الثامن من مارس والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أمل عياش
برعاية سفيرة السلام والنوايا الحسنة، الأخت افراح جابر القطيبي، تنظم مؤسسة الراية للتنمية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حفلاً تكريمياً لنساء خالدات، كانت لهن مواقف وأدوار بارزة في مجالات العمل المختلفة وفي النشاطات الاجتماعية والثقافية في بلادنا، فكان عطاءً لا حدود له من أجل التطور العلمي والاجتماعي والثقافي.
تحتضن الفعالية قاعة الأندلس في مديرية المعلا، صباح يوم الاثنين
القادم
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