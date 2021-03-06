شكرا لبحثكم عن خبر الاعلام البيئي وأهميته في ورشة عمل بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج/ انوار العبدلي

تحت شعار ” بحارنا مواردنا والحفاظ عليها واجب ” انطلقت صباح اليوم السبت في مدينة الحوطة ورشة العمل الخاصة بالاعلام البيئي التي نظمها مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة فرع لحج بالتنسيق مع مكتب الاعلام بالمحافظة .

وبحضور مدير عام مكتب الاعلام بمحافظة لحج الأستاذ سعدان اليافعي ومدير عام مكتب مديرية الحوطة الأستاذ محسن كرد وعدد من إعلامي وإعلاميات محافظة لحج افتتح مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة فرع لحج الأستاذ فتحي الصعو الورشة بكلمة رحب بالجميع وأشار لليوم الوطني للبيئة الذي يقام كل ٢٠ فبراير من كل عام وأهميته وما يقدم عليه المكتب من تنفيذ عدة أنشطة وفعاليات تسهم في رفع مستوى الوعي حول أهمية البيئة وحمايتها .

مشيراً إلى أن المكتب ينفذ هذه الورشة حول الإعلام البيئي والتي تندرج ضمن النشاط اليوم الوطني وكذلك لأهمية الدور الإعلامي وما يلعبه من تأثير يسهم في نشر التوعية والمخاطر التي تحيط بالبيئة التي نعيش فيها وغيرها من الأنشطة التي ستنفذ خلال الأيام القادمة .

مدير عام مديرية الحوطة محسن كرد قال بأن التعاون يجب أن يكون سائد ومتواجد بين الجميع والبيئة وحمايتها مسئولية عامة .

موضحاً بأن مكتب المديرية سيكون داعما لكل الفعاليات والأنشطة التي ستسهم في رفع الوعي البيئي عند المواطنين .

مدير مكتب الاعلام بمحافظة لحج سعدان اليافعي تمنى أن تخرج الورشة بنتائج تخدم البيئة بالمحافظة بعمل التقارير والتحقيقات الصحفية التي ترتكز على معلومات ومصادر صحيحة تعزز العمل الصحفي وتكشف الحقائق للمجتمع بخطورة أعمال تسبب كارثة بيئية بالمحافظة .

هذا وقدم كل من مدربي الورشة الاستاذ وليد الحكيمي وعبد الحكيم علايه للمشاركين من إعلامي المحافظة نبذه عن مفاهيم البيئة وأهمية الإعلام البيئي ووجود تخصص في هذا المجال إلى جانب الإدارة البيئية وتحدياتها والتغيرات المناخية أسبابها وأثرها على الأرض .

هذا وقبل اختتام الورشة ساد حلقة نقاش حول المشكلات البيئية التي تواجه محافظة لحج وكيفية تناولها اعلاميا ًوالايجابيات البيئية المتواجدة بالمحافظة وسبل تعزيز العمل بشكل مستمر فيها .

وخرجت الورشة بعدة توصيات منها انشاء مركز للتوعية البيئية بالمحافظة وانشاء أندية بيئية .