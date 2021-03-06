شكرا لبحثكم عن خبر قوات من المنطقة العسكرية الرابعة تعبر ابين إلى مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مرت قوات تابعة لمحور طور الباحة ظهر يوم السبت في طريقها الى مأرب مرورا بمحافظة عدن. وتكون الموكب من اكثر من 50 طقم ومئات الجنود والاليات العسكرية. وقال مصدر عسكري ان القوات وصلت مدينة شقرة وواصلت طريقها صوب شبوة في طريقها الى مأرب. وتضم هذه القوات قوة من نخبة الجنود التابعين لقوات محور طور الباحة . ومن المتوقع ان يبدأ تحرك قوات تابعة لألوية العمالقة غدا صباحا صوب مأرب.

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