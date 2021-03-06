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مركز الملك سلمان يوزع معدات ومستلزمات طبية لـ 4 مستشفيات بمأرب

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع معدات ومستلزمات طبية لأقسام المعالجة التغذوية الداخلية لحالات سوء التغذية عند الأطفال في أربعة مستشفيات بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

حيث جرى توزيع المعدات والمستلزمات على مستشفى كرى العام، ومستشفى الشهيد محمد هايل، ومستشفى 26 سبتمبر بالجوية، ومستشفى حريب.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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