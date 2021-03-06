شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع معدات ومستلزمات طبية لـ 4 مستشفيات بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع معدات ومستلزمات طبية لأقسام المعالجة التغذوية الداخلية لحالات سوء التغذية عند الأطفال في أربعة مستشفيات بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



حيث جرى توزيع المعدات والمستلزمات على مستشفى كرى العام، ومستشفى الشهيد محمد هايل، ومستشفى 26 سبتمبر بالجوية، ومستشفى حريب.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني.