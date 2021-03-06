شكرا لبحثكم عن خبر محمد البُخيتي : نُطالبُ بإعادةِ النظر في تقسيمِ الأقاليم !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غرّد مُحافظُ محافظة ذمار لدى مليشياتِ الحوثي , محمد البُخيتي , أنّ عزلَ إقليم " آزال " غيرَ مقبولاً لدى جماعته . وقالَ البُخيتي في تويتر , إنّ دولَ التحالف العربي تُريدُ فرضَ هذا التقسيم الذي عَزلَ عُمق اليمن عنِ أقاليم البلد الأُخرى لتضييقِ الحصار عليه " حسبَ تعبيره " . وطالبَ البُخيتي دولَ التحالف , بعدمِ الضغط على إقليمِ آزال وإجبارَ سكانه للقبولِ بهذا التقسيم .

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