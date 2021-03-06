شكرا لبحثكم عن خبر الحاكم العسكري الايراني لصنعاء يوجه بقصقصة اجنحة محمد علي الحوثي وابو علي الحاكم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر محلية ان المندوب الايراني والحاكم العسكري لصنعاء اتخذ إجراءات صارمة بقصقصة اجنحة محمد علي الحوثي الذي يقود جناح الاعتدال داخل المليشيات وكذلك ابو علي الحاكم الذي يعتبر قائد الجناح العسكري لزعيم المتمردين ل صنعاء.
وقالت المصادر أن السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي الإرهابية حسن إيرلو أصدر أوامره بتقليص الصلاحيات التي يتمتع بها كلا من محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم.
وأضافت المصادر أن إيرلو أعطى التوجيهات الصارمة للحوثي والحاكم بعدم اتخاذ أي قرارات أو خطوات دون العودة إليه للموافقة عليها أو رفضها.
وأشارت المصادر أن إيرلو يعتبر بذلك هو الحاكم الفعلي في صنعاء والقائد والمخطط لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية.
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