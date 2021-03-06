شكرا لبحثكم عن خبر حساب مزور لنجل الرئيس هادي في تويتر يثير الجدل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *مصدر : ينفي وجود اي حساب باسم نجل الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي و يحذر من التعاطي معها*

نفى مصدر مقرب من نجل الرئيس (هادي) الاخ جلال عبدربه في بلاغ صحفي اصدره : علاقته بمعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم بنشر تغريدات واخبار كاذبة .

وأكد المصدر نفسه : أن ما ينشر في حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم جلال عبدربه منصور هادي إنما يصدر من مطابخ قذرة ومعروفة ولها أهداف معروفة أيضاً، لتشويه صورته.

وأضاف : أن هذه المطابخ تقوم بين الحين والآخر بإنشاء حسابات لشخصيات سياسية أو عامة معروفة لتحقيق أهدافها البائسة، وتسعى من خلالها لخلط الأوراق والنيل من علاقات الرئيس حفظه الله بكافة الأطراف والمكونات السياسية في الساحة الوطنية".. محذرا من "التعامل والتعاطي مع هذه الحسابات المزورة".