شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الداخلية اليمنية تبحث استحقاق الترقيات للجنود والضباط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش اجتماع أمني بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالحميد الحمادي، استحقاقات الترقيات وتفعيل الهيكل التنظيمي للوزارة وآلية تنفيذه وإعداد مصفوفة البيانات للوزارة. وقدم مدراء العموم بالوزارة شرح عن أوضاع الإدارات وشؤونها والجهود التي تبذل لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجها. وأكدوا الحرص على الارتقاء بعمل دوائر الوزارة بما يسهم في تحقيق الأهداف المدرجة ضمن خطة عمل وزارة الداخلية للعام 2021م والتي من شأنها الدفع بالعمل الأمني والتنظيمي نحو الأفضل.

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