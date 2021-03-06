باصهيب يناقش مع أمين عام المجلس النرويجي إمكانية التدخل في مأرب ومشاريعهم في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان ايغلاند، إمكانية التدخل الإنساني بمحافظة مأرب لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان والنازحين من جرائم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، وخطة مشاريع المجلس النرويجي في اليمن.



وتطرق اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة عمر عبدالعزيز، ومنصور زيد ومدير عام إدارة المنظمات الغير حكومية في الوزارة زهير حامد، إلى رفع معاناة النازحين اليمنيين للمانحين من أجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين والمساهمة بتخفيف معاناتهم، والمشاريع التي ينفذها المجلس النرويجي لدعم مجالات التعليم والإيواء وإعادة تأهيل مخيمات النازحين في محافظات لحج والضالع وتعز ومدينة المخا.

وحث الدكتور باصهيب، على ضرورة توسيع تدخلات المجلس النرويجي لتشمل مختلف المحافظات وفقا لمؤشرات الاحتياج والأولوية، والتنسيق مع الوزارة بخصوص تنفيذ المشاريع المختلفة لتقوم الوزارة بدورها في تسريع الإجراءات الحكومية لتنفيذ تلك المشاريع.

من جانبه أكد أمين عام المجلس النرويجي، حرصهم على تنفيذ المشاريع المنضوية بمجالات عملهم وفقا للخطط المعدة سلفا بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين.