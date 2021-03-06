تواصل العمل في 3 حدائق بمدينة عتق بتكلفة 550 مليون ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يجري العمل حاليا في ثلاثة حدائق عامة بمدينة عتق بتكلفة استثمارية تقارب 550 مليون ريال بتمويل حكومي وخاص، بمساحة اجمالية تقدر بـ 27 الف متر مربع.



وأوضح مدير مكتب السياحة بالمحافظة جاسم الرويشان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان العمل جاري في حديقة جرين لاند الواقعة في المخطط 112 بالمدينة بتكلفة استثمارية تقدر 330 مليون ريال والعمل في حديقة الواحة في المخطط 611 والتي تنفذ بتمويل حكومي بتكلفة 163 مليون ريال، بالاضافة الى العمل في منتزه شبوة الحضارة الذي يتوسط تقاطع شوارع المدينة في مثلث النصب، بتكلفة 54 مليون ريال.

وأشار ان تعثر العمل ولسنوات طويلة في مشروع الحديقة المركزية، قد دفع قيادة السلطة المحلية لسحب ترخيص الاستثمار من صاحبها بناء على قرار لجنة الحدائق بالمحافظة.

ولفت الرويشان الى قرب دخول عشرة مشاريع جديدة في مجال الحدائق والمتنزهات بالمدينة طور الترويج الاستثماري لها والموزعة على مخططاتها المتفرقة، والتي تضم ايضا 25 موقعا جديدا مخصصة للمتنفسات العامة.