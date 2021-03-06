مقتل عشرات من مليشيا الحوثي الإيرانية بنهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي العشرات من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة إيران، مصرعهم، وجرح آخرين، الجمعة، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة وغارات تحالف دعم الشرعية، إثر محاولة الميليشيات الهجوم على مواقع الجيش شرق نهم.



وتمكن الجيش الوطني من كسر هجوم الميليشيا وقتل وجرح المجاميع التي حاولت الهجوم، على مواقع الجيش شرق مديرية نهم، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

أسفرت المعارك عن كسر الهجوم وتدمير المعدات القتالية التابعة للميليشيا، وفرار بقية العناصر.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية، استهدفت خلالها تعزيزات، كانت في طريقها إلى الميليشيات، أسفرت عن تدمير كلي للتعزيزات.

وفي غارة أخرى دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مخزن أسلحة تابع للمليشيات في الجبهة ذاتها.