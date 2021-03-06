تنفيذية انتقالي المكلا تعقد اجتماعها الدوري وتقف أمام محاولات زرع الفتنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا اجتماعها الدوري لشهر مارس صباح اليوم السبت، بحضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد بن دغار، و رؤساء اللجان المحلية للمجلس الانتقالي بمراكز مديرية المكلا ونوابهم.



ورحب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا المقدم مهدي سعيد المحمدي بالجميع على حضورهم، و استشعارهم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، معبرا عن إدانة العملية الارهابية الجبانة في استهداف القائد العام لألوية الدعم والإسناد وأركانه، والتأييد الكامل للبيان الصادر عن الناطق الرسمي لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال أستمرار تكثيف الحملات الأمنية ضد جماعات التطرف والارهاب وعدم السكوت تجاه مايعانيه شعب الجنوب من حرب الخدمات، وحرب المفخخات للقيادات الأمنية و العسكرية الجنوبية.

مؤكدا على التصدي لمحاولات زرع الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي بمدينة المكلا، و الترويج لزيارة شخصيات تُعرف بمواقفها العدائية تجاه شعب الجنوب وقضيته العادلة، منوها على مواصلة الاتصال والتنسيق مع نادي القضاة الجنوبي، في التعبير عن رفض أبناء حضرموت لزيارة المدعو أحمد الموساي المعين نائبا عاما بطريقة مخالفه لاتفاق الرياض ولوائح التعيينات في السلطة القضائية.

وفي كلمته شدد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت الأستاذ سالم بن دغار على أهمية الاستعداد واليقضة لمواجهة أي طارئ كان، وافشال محاولات تسويق المشاريع اليمنية المتعارضه مع إرادة شعب الجنوب.

مؤكدا على الوقوف إلى جانب نادي القضاة الجنوبي في معتركهم القضائي ومساعيهم الحثيثه في الحفاظ على استقلالية القضاء والوقوف أمام محاولات الزج به في اتون الصراعات السياسية.

وفي مداخلة للعميد عبدالله باراس والعقيد ركن سعيد المحمدي قدما شرحا وافيا عن حالة الوضع الأمني بالمحافظة، وحثوا الجميع بأن يتحلوا باليقضة الأمنية، ورصد التحركات المشبوه، وابلاغ الأجهزة الأمنية بذلك.

مؤكدين على موقف المقاومة الجنوبية بحضرموت المساند والداعم لقوات النخبة الحضرمية في مواجهة خلايا المليشيا الحوثية واستئصال قوى التطرف والارهاب.

حضر الاجتماع عضوا القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة العميد عبدالله باراس والأستاذ عمر القطيني، وقائد المقاومة الجنوبية بحضرموت العقيد ركن سعيد أحمد المحمدي.