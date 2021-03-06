شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : هجوم حوثي بالطيران يسفر عن سقوط 25 شهيد وجريح في صفوف الجيش بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت حصيلة ضحايا غارة حوثية على تعز الى ٣ قتلى قبل قليل. وقال مصدر:ارتفعت حصيلة قتلى غارة بطائرة مسيرة حوثية على معسكر اللواء رابع مشاة جبلي بقرية الاصابح بالتربة بتعز. واضاف:الى ٣ قتلى و٢٢ جريح بينهم حالات خطيرة. واختتم:الغارة استهدفت تدريبات للافراد داخل المعسكر.

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