التحالف العربي يسقط 8 طائرات حوثية مفخخة في 24 ساعة

وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه ثمان طائرات بدون طيار خلال (24) الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

محمد يوسف

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