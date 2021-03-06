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التحالف العربي يسقط 8 طائرات حوثية مفخخة في 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

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اسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط وجازان.

 

وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه ثمان طائرات بدون طيار خلال (24) الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

 

وأكد ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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