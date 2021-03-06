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اجتماع بوزارة الداخلية يناقش استحقاقات الترقيات والهيكل التنظيمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

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ناقش اجتماع أمني بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالحميد الحمادي، استحقاقات الترقيات وتفعيل الهيكل التنظيمي للوزارة وآلية تنفيذه وإعداد مصفوفة البيانات للوزارة.

 

وقدم مدراء العموم بالوزارة شرح عن أوضاع الإدارات وشؤونها والجهود التي تبذل لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجها.

 

وأكدوا الحرص على الارتقاء بعمل دوائر الوزارة بما يسهم في تحقيق الأهداف المدرجة ضمن خطة عمل وزارة الداخلية للعام 2021م والتي من شأنها الدفع بالعمل الأمني والتنظيمي نحو الأفضل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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