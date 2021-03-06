اجتماع بوزارة الداخلية يناقش استحقاقات الترقيات والهيكل التنظيمي

وأكدوا الحرص على الارتقاء بعمل دوائر الوزارة بما يسهم في تحقيق الأهداف المدرجة ضمن خطة عمل وزارة الداخلية للعام 2021م والتي من شأنها الدفع بالعمل الأمني والتنظيمي نحو الأفضل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012