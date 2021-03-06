اخبار الخليج / اخبار اليمن

الشوافي: من المتوقع قدوم موجة غبار خلال 48 ساعة القادمة

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشوافي: من المتوقع قدوم موجة غبار خلال 48 ساعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

توقع الفلكي عدنان الشوافي قدوم موجة غبارية خلال 48 ساعة.

 

وقال الشوافي : متوقع من صباح السبت 6 مارس 2021 وصول موجة غبارية تؤثر على الصحاري الداخلية والهضاب الشرقية ثم تمتد الى اجزاء من المناطق الوسطى و قد تصل حتى بعض المناطق من المرتفعات الغربية و الجنوبية غربية ومتوقع أن تكون مصحوبة برياح باردة نسبيا تعمل على إنخفاض درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجات مئوية مقارنة بما كانت عليه الأيام الماضية.

 

ونوه الشوافي الى توخي الحذر من تاثيرات الغبار على الصحة خصوصا على مرضى الجهاز التنفسي، و كذلك نوه السائقين من إنخفاض الرؤية الافقية ، كما ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا