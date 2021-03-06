الشوافي: من المتوقع قدوم موجة غبار خلال 48 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

توقع الفلكي عدنان الشوافي قدوم موجة غبارية خلال 48 ساعة.



وقال الشوافي : متوقع من صباح السبت 6 مارس 2021 وصول موجة غبارية تؤثر على الصحاري الداخلية والهضاب الشرقية ثم تمتد الى اجزاء من المناطق الوسطى و قد تصل حتى بعض المناطق من المرتفعات الغربية و الجنوبية غربية ومتوقع أن تكون مصحوبة برياح باردة نسبيا تعمل على إنخفاض درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجات مئوية مقارنة بما كانت عليه الأيام الماضية.

ونوه الشوافي الى توخي الحذر من تاثيرات الغبار على الصحة خصوصا على مرضى الجهاز التنفسي، و كذلك نوه السائقين من إنخفاض الرؤية الافقية ، كما ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.