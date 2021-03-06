الارياني يطالب بتدخل دولي لوقف التجنيد الإجباري للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ووضع حد لاستخفافها بدماء اليمنيين.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تسببت في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات محافظة صنعاء لم يتبقى منها سوى النساء.

وأشار الارياني، إلى ان قيادات مليشيا الحوثي تواصل عمليات حشد وتجنيد أبناء القبائل والاطفال وفئة المهمشين والزج بهم في هجمات انتحارية في صحاري ووديان وجبال محافظة مأرب الصامدة، فيما قيادات المليشيا وأبنائهم في قصور وفلل صنعاء يراكمون الأموال المنهوبة

وحذر الارياني من جرائم إبادة جماعية تقوم بها مليشيا الحوثي لأبناء القبائل في محافظات "صنعاء، ذمار، صعدة، عمران، حجة، المحويت" مستغلة حالة الجهل والفقر التي كرستها عبر سياسات ممنهجة من نهب للخزينة العامة ورواتب الموظفين وإعاقة لعمليات الإغاثة الانسانية ونهب المساعدات من أفواه الجوعى.