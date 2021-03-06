شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي ينتزع اموال المغتربين في النادرة والشعر والعود وعمار لدعم مقاتليه في الجبهات .. تفاصيل الارقام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتزع مشرفان حوثيان عشرات الملايين من الريالات من أسر مغتربي مديريتين في محافظة إب في الأسابيع الأخيرة وفق ما أفادت مصادر محلية. وقالت وكالة خبر إن المشرفَين الحوثيين عبدالجليل الشامي، وحافظ سفيان انتزعا قرابة 150 مليون ريال يمني من أسر المغتربين في مديريتي النادرة والشعر بالمحافظة.

وبحسب أرقام رصدتها الوكالة عن شهود عيان وسكان فإن الشامي وسفيان انتزعا عنوة من من مديرية النادرة مبلغ 30 مليون ريال من عزلة الفجرة، و10 ملايين من عزلة الشرنمة، و5 ملايين ريال من عزلة الزمازمة.

كما بلغ إجمالي ما انتزعه المشرفان الحوثيان من عزلة حدة مبلغ مليون وسبعمائة وعشربن ألف ريال يليها عزلة شعب المريسي بواقع مليون وستمائة وأربعة عشر ألف ريال يليها عزلة العارضة بقرابة المليون ريال،

أما من مخلاف عمار بذات المديرية فقد انتزع الشامي وسفيان (هاشميان) أكثر من 40 مليون ريال. كما انتزع المشرفان الحوثيان من مديرية الشعر المعروفة بكثرة مغتربيها إلى أمريكا وبريطانيا ودول الخليج أكثر من 60 مليون ريال. وأضافت وكالة خبر عن شهود عيان أن الأسر الجبايات النقدية لم تشمل عشرات الجبايات العينية خصوصا من الحيوانات كالأبقار والأغنام انتزعها الشامي وسفيان عنوة من السكان في المديريتين.

وقالت الوكالة إن أي أسرة ترفض الدفع من أسر المغتربين يتهمها الحوثيون بالخيانة والعمل مع المقاومة، وبالتالي مصادرة كل أملاكها وزج أطفالها وأفراد عائلتها في المديريتين بالسجن. وكانت مصادر محلية قد تحدثت قبل أيام عن إحصاء دقيق يقوم به الحوثيون في مركز المحافظة لأسر المغتربين. كما أعلنت المليشيا الحوثية عن تسجيل بيانات 75 ألف شخص من أقارب من 26 ألف مسافر من صنعاء إلى دول الاغتراب خلال أقل من شهر واحد بين نهاية ديسمبر وحتى نهاية يناير الماضي وفق وكالة سبأ الحوثية.