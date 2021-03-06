شكرا لبحثكم عن خبر مصرع عشرات الحوثيين بكمين الجيش الوطني غرب مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات الجيش الوطني" الجمعة" كمينًا محكمًا استهدف مليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال غرب محافظة مارب. وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش نصبت عدة كمائل لمجاميع حوثية حاولت مهاجمة مواقع عسكرية في جبهات الكسارة وهيلان والمشجح وصرواح، غربي مأرب. واكد المصدر ان المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 95 عنصرًا من المليشيا إلى جانب عشرات الجرحى، مضيفاً أن معظم الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الوديان وبطون الجبال. وأضاف المصدر انمدفعية الجيش تجمعات متفرقة للمليشيا في كافة الجبهات، وأسفر القصف عن 3 أطقم للمليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها. إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية، تعزيزات للمليشيا كانت بطريقها إلى جبهة الكسارة، واسفرت عن تدمير 5 أطقم حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها، كما دمر تحصينات للمليشيا في جبهتي المشجح وهيلان.

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