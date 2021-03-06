فيديو: قيادات من الحزام الامني تزور منزل القيادي عدنان رزيق بعدن عقب اقتحامه

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يزيد بن سلمان - شبوة - زارت قيادات من الوية الدعم والاسناد منزل القيادي في الجيش الوطني عدنان رزيق بمدينة الشعب بمحافظة عدن. وقدمت القيادات اعتذارها عن قيام بعض الجنود باقتحام المنزل عصر الخميس عقب الانفجار الذي استهدف قادة الدعم والاسناد.

واكدت القيادات خلال زيارتها المنزل تقديرها الكبير لقيادات شبوة وشخوصها الاجتماعية ووحدة المصير والهدف ضد ميلشيا الحوثي. ورحب احد افراد اسرة رزيق بالزيارة واكد على ضرورة تنسيق الجهود شاكرا هذه الزيارة مبينا عفو الاسرة عما حدث من اقتحام.



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