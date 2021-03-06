شكرا لبحثكم عن خبر قاضي الإصلاح يستبعد قبول الحوثي بخيارات السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال البرلماني اليمني عن حزب الاصلاح شوقي القاضي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ممكن أن تخضع للسلام والدولة والدستور والقانون في حالة واحدة فقط وهي أن يهزموا عسكريا ويُسحب السلاح من أيديهم.

وأشار القاضي في تغريدة له على تويتر أن انتشار التعليم والعمل والفن والرياضة في مناطق تجمعات الميليشيا يعد سببا في السلام.

ونوه القاضي إلى أن بدون تلك العوامل فستبقى ميليشيا الحوثي الإرهابية خطرا على اليمن واليمنيين، وألغاما تتفجر في المستقبل كلما سنحت لهم الفرصة

وأضاف القاضي أن الحوثيين يتلونون بألف لون ويتملصون من كل اتفاقية قاموا بها، وهكذا قالت التجارب السابقة.