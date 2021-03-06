شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يسيطر على مناطق شرق سد مأرب ومعارك التصدي لزحوفاته مستمرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر قبلية، بأن مليشيات الحوثي سيطرت، صباح اليوم السبت، على منطقة "نجد" شرق سد مأرب.

وقالت المصادر، ان الحوثيين سيطروا على منطقة "نجد" التي تقع فوق (شمال) منطقة "أراك"، بعد سيطرتهم امس على "المرطاخ" وفقا لموقع الوفاق نيوز.

وذكرت المصادر، ان الهجوم الحوثي هذا هو محاولة للالتفاف على سد مأرب من جهة الشرق، عبر السيطرة على جبل البلق الاوسط.

وأشارت المصادر، الى ان معارك عنيفة تدور منذ صباح اليوم في منطقة الطلعة الحراء، بالاضافة الى "جبل البلق القبلي" الذي لم تستطيع مليشيات الحوثي السيطرة عليه، حيث تصدت لها القوات الحكومية اليمنية ببسالة، وكبدتها عشرات القتلى و الجرحى.

وأضافت المصادر، أن الجثث الحوثية متناثرة في الصحاري والوديان بأعداد كبيرة جدا، مؤكدة ان الاسرى بالعشرات.

وفي سياق متصل، قالت المصادر العسكرية، ان القوات الحكومية هاجمت مجاميع حوثية في حصن مطول قرب قرية يلا جنوب وادي ذنة وكانت تحاول التسلل من اجل التسلل والوصول الى طريق (مأرب - الجوبة).