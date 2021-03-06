شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول أربعة مولدات كهربائية لمحطة الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصلت أربعة مولدات كهربائية مخصصة لمحطة كهرباء مدينة الغيضة بمحافظة المهرة وذلك في إطار الاستعدادات للصيف القادم.



وأوضح مدير إدارة التوليد بالمؤسسة العامة لكهرباء بالمحافظة المهندس عثمان بن عويض لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، أن أربعة مولدات بقوة (1400Kva) لكل مولد..مؤكداً ان المولدات ستدخل الخدمة خلال الأيام القادمة والتي ستشكل إضافة نوعية وستعمل على استقرار وتحسين التيار الكهربائي في فصل الصيف..مشيراً الى أن المولدات المخصصة للمديريات الأخرى ستصل خلال الأيام القادمة.