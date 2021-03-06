التحالف يدمر مسيّرتين ملغومتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان وخميس مشيط جنوبي السعودية.



وأسقطت قوات التحالف، الجمعة، 6 طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.

وذكر الدفاع المدني السعودي أن أجزاء من حطام الطائرات المسيرة المدمرة سقطت وأصابت صبيا يبلغ من العمر عشر سنوات ورجلا كان يقود سيارة قرب مدينة خميس مشيط السعودية، وفقا لسكاي نيوز عربية

وأعلن الدفاع المدني في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية يوم الجمعة إصابة طفل وأحد المدنيين نتيجة سقوط وتناثر شظايا اعتراض طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، قوله إن "الدفاع المدني تلقى مساء الجمعة عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة".

في الأثناء، نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو يظهر فيه استهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه المملكة العربية السعودية، واستهداف العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.