شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبناء أبين يقدمون قافلة غذائية متنوعة دعماً لصمود مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم أبناء محافظة أبين، قافلة غذائية متنوعة، دعماً لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات على أطراف محافظة مأرب.



وخلال استقبال القافلة في مدينة مأرب، أوضح وكيل محافظة أبين، عبدالعزيز الحمزي، أن مأرب باتت اليوم تمثل رأس حربة في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية للدفاع عن الثورة والجمهورية و السيادة الوطنية..مشيراً الى أن هذه القافلة تؤكد موقف أبناء محافظة أبين بمختلف إنتمائاتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية الداعم و المساند لمحافظة مأرب في هذه المعركة الوطنية ضد الإنقلاب والمعزز لصمودها في وجه فلول مرتزقة إيران حتى يتم إنهاء إنقلابهم والقضاء على مشروعهم التخريبي لليمن والمنطقة.

وعبر قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، عن الشكر والتقدير لابناء محافظة أبين على تسيير هذه القافلة التي تجسد مدى التلاحم الوطني بين كل أبناء اليمن في معركتهم المصيرية ضد قوى التخلف الإمامية التي أرادت العودة باليمن إلى عهودها الظلامية وارتهنت للنظام الإيراني ومشروعه التخريبي وأطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة .