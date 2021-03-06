اليمن يشارك في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة التي أختتمت اعمالها امس، بوفد يرأسه مندوب بلادنا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير، هيثم شجاع الدين .



وناقشت الإجتماعات التي استمرت خمسة ايام عدد من المواضيع المتعلقة بالأمان النووي والتكنولوجيا والتطبيقات النووية وتطبيق الضمانات في كوريا وسوريا وتقرير مدير عام الوكالة بشان تنفيذ إيران بند إتفاق الضمانات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2213 لعام 2015م .

وبهذا الشأن، أعرب السفير شجاع الدين عن انزعاج بلادنا البالغ مما ورد في تقارير مدير عام الوكالة حول استمرار ايران في اتباع نهج تخريبي لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الامن الدولي ذات الصله ، من خلال مواصلة زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم والتي وصلت الى 20 ٪ ، و زيادة حجم المخزون من اليورانيوم المثرى الذي يتجاوز حاليا 14 مرة الحد المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة ، والقيام بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة ، وانتاج معدن اليورانيوم ، وقيامها مؤخرا بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية .

واعتبر التجاوزات الإيرانية تحدي واضح للمجتمع الدولي وسعي حثيث الى زيادة حدة التوتر في منطقة الشرق الاوسط والعالم .. مجدداً مطالبته إيران بالكف عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وذلك عبر استمرار دعمها لمليشيا الحوثي وتزويدها بالسلاح والامتثال لالتزاماتها النووية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها وبروتوكولها الإضافي .