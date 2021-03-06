بن مبارك يبحث مع المبعوث الامريكي جهود تحقيق السلام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ السعودية نيوز

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس، مع المبعوث الامريكي لليمن تيم ليندركنج، تبعات استمرار التصعيد الحوثي في مأرب والجهود الرامية للتهدئة وتحقيق السلام في اليمن.



واكد وزير الخارجية، استمرار المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في مأرب متجاهلة الندءات الدولية واخرها قرار المجلس الأمن رقم ٢٥٦٤..مشيراً الى ان العدوان الحوثي يواجه بإرادة صلبة من الجيش الوطني وأبناء القبائل..لافتاً الى ان ذلك ليس دفاعاً عن اليمن وانما دفاعاً عن أمن واستقرار المنطقة.

ونوه الوزير بن مبارك، ان الحكومة تمد يدها للسلام اذا وجدت شريكاً حقيقا..داعياً المليشيات الحوثية للانصياع لصوت العقل وتقديم مصلحة اليمنيين على أجندة إيران التدميرية في المنطقة.

من جانبه، جدد المبعوث الامريكي موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والاستجابة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.

حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل.