دورة تدريبية للجمعيات النسوية بسيئون على بناء السلام وتحليل النزاعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، امس، دورة تدريبية للجمعيات النسوية على بناء السلام وتحليل النزاعات، التي تنفذها منظمة البحث عن أرضية مشتركة ، ضمن مشروع دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي الممول من الاتحاد الأوروبي.



وتهدف الدورة، الى اكساب 10 مشارك ومشاركة من مؤسستين نسويتين بمديرية سيئون عدد من مفاهيم بناء السلام وأنواع ومسببات النزاع وتحليل السياق لعدد من القضايا المجتمعية وكيفية التعامل معها.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بالدور الريادي لمنظمات المجتمع المحلية والدولية لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تسهم في استيعاب المرأة لحقوقها وواجباتها عبر التوعية و التثقيف الشخصي..لافتا بان الشريعة الإسلامية أعطت كل أفراد المجتمع ومنها الاسرة حقوقها وواجباتها وتنظيم العلاقة بينها.