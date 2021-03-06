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امن المهرة يقبض على متهمين بطعن إمام جامع في مديرية شحن

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية شحن بمحافظة المهرة، من القبض على شخصين متهمين بطعن إمام الجامع الكبير بالمديرية قبل أن يلوذا بالفرار.

وذكر مصدر أمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القبض على المتهمين (ص.ص.ح) والمدعو (خ.ع.ا) جاء عقب عملية أمنية محكمة.. مشيراً إلى أن المتهمين حاولا التنكر بغرض الفرار ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف تنكرهما والقبض عليهما .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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