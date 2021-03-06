شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امن المهرة يقبض على متهمين بطعن إمام جامع في مديرية شحن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية شحن بمحافظة المهرة، من القبض على شخصين متهمين بطعن إمام الجامع الكبير بالمديرية قبل أن يلوذا بالفرار.



وذكر مصدر أمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القبض على المتهمين (ص.ص.ح) والمدعو (خ.ع.ا) جاء عقب عملية أمنية محكمة.. مشيراً إلى أن المتهمين حاولا التنكر بغرض الفرار ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف تنكرهما والقبض عليهما .