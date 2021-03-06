9 مليارات و165 مليون ريال حجم الاستثمارات الفندقية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تجاوزت الاستثمارات الفندقية السياحية في محافظة شبوة، 9 مليارات و165 مليون ريال، في تسعة منشآت فندقية وسياحية بالمحافظة.



وأوضح مدير مكتب السياحة بالمحافظة جاسم الرويشان، وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان المحافظة تشهد نمواً متزايداً في المشاريع الاستثمارية السياحية، حيث يتوصل العمل في مشروع منتجع " قنا" السياحي بالشريط الساحلي، والذي يعد من اهم المشاريع النوعية والسياحية، ويضم 28 شاليهاً وكورنيشا، ويحوي العديد من المنصات والمظلات ومقاعد للاستجمام والالعاب الشاطئية، بتكلفة مليارين و350 مليون ريال.

وشار الرويشان، الى استمرار الاعمال الانشائية في ثمانية مشاريع فندقية اخرى في مدينة عتق، تتجاوز تكاليف تنفيذها 6 مليارات و815 مليون ريال، ويتراوح تصنيفها الفندقي ما بين نجمتين وثلاثة نجمات..مؤكدا على دورها في احداث نقلة نوعية في المنشآت والخدمات الفندقية بالمحافظة وزيادة قدراتها الاستيعابية وبلغت في مدينة عتق 22 منشأة فندقية تبلغ سعتها السريرية 1285 سريرا.