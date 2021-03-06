أبطال الجيش الوطني يكسرون هجوماً حوثياً شرق نهم وطيران التحالف يدك تعزيزات المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، امس الجمعة، هجوماً انتحارياً شنتته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرق محافظة صنعاء، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيات.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة سحقوا مجاميع حوثية حاولت الهجوم على مواقع عسكرية شرق مديرية نهم"..مؤكدًا سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف "أن المعارك أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من العربات والأطقم الحوثية، وأن أبطال الجيش الوطني استعادوا آليات وأسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر المتنوعة، خلفتها عناصر الحوثي ولاذت بالفرار".

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيات وتم تدميرها بالكامل، فيما دمّر بغارة أخرى مخزن أسلحة تابع للمليشيات في ذات الجبهة.