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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قذائف مليشيات الحوثي الايرانية تستهدف مستشفى الثورة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بالقذائف امس، هيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد حراسة المستشفى.
وأفادت مصادر طبية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف استهدف قسم العمليات ادى الى إصابة " إيهاب السامعي 25 عاما " بجروح خطيرة وأضرار كبيرة داخل القسم .
استهداف مليشيا للحوثي الارهابية خلال اليومين الماضيين حي مستشفى الثورة وحي الشماسي بعدة قذائف مدفعية تسببت بأضرار في المنازل المواطنين والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة وآثارت حالة رعب شديدة وسط السكان.