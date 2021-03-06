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قذائف مليشيات الحوثي الايرانية تستهدف مستشفى الثورة بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

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استهدفت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بالقذائف امس، هيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد حراسة المستشفى.

 

وأفادت مصادر طبية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف استهدف قسم العمليات ادى الى إصابة " إيهاب السامعي 25 عاما " بجروح خطيرة وأضرار كبيرة داخل القسم .

 

استهداف مليشيا للحوثي الارهابية خلال اليومين الماضيين حي مستشفى الثورة وحي الشماسي بعدة قذائف مدفعية تسببت بأضرار في المنازل المواطنين والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة وآثارت حالة رعب شديدة وسط السكان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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