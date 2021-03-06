قذائف مليشيات الحوثي الايرانية تستهدف مستشفى الثورة بتعز

استهدفت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بالقذائف امس، هيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد حراسة المستشفى.

محمد يوسف

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