‏ الارياني: مليشيا الحوثي تواصل التلاعب بملف الناقلة صافر وتضع المزيد من العراقيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تراجعت للمرة الرابعة عن اتفاق يتيح وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة ومباشرة مهمة تقييم وصيانة ناقلة‏ النفط صافر".



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط ‎صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، وتضع المزيد من العقبات والعراقيل.

وأشار الارياني، إلى ان مليشيا الحوثي الارهابية تتخذ ناقلة النفط ‎صافر قنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ومادية دون اكتراث بالعواقب الخطيرة الناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، والذي يضع اليمن والمنطقة والعالم برمته امام كارثة بيئية واقتصادية وانسانية وشيكة وغير مسبوقة‏.

وتساءل الارياني: "هل بات المجتمع الدولي يدرك اننا امام مليشيا ارهابية شعارها الموت ولا تأبه بالقرارات الدولية، وأنها تتخذ من الناقلة ‎صافر أداة للضغط والابتزاز والمساومة في مواجهة الحكومة الشرعية والاقليم والعالم، دون أي اكتراث بحياة اليمنيين ومصالح اليمن، ولا العواقب الكارثية التي ستمتد لعقود قادمة.