إب..مليشيات الحوثي تفرض اتاوات بالملايين على أسر المغتربين

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية، اتاوات مالية كبيرة على أسر المغتربين في عدة مديريات بمحافظة إب، وسط اليمن، في حملة جبايات جديدة تتزامن مع المعارك العنيفة التي تشهدها محافظة مأرب.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي نفذت حملة فرض اتاوات مالية كبيرة على أسر المغتربين في المديريات الشرقية لمحافظة إب (النادرة، الشعر، بعدان) بالتزامن مع حملة جمع بيانات المغتربين التي بدأتها الثلاثاء.



وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية فرضت على الأسر الكبيرة اتاوات بالملايين في مديرية النادرة على وجه الخصوص.



وأشارت إلى أن مشرفو الجماعة بعضهم من سكان المنطقة أجبرت أسر كبيرة مثل (فاضل، الصايدي، العودي، الزمزمي..) على دفع اتاوات مالية من 1.2 مليون إلى 3.6 مليون عن كل أسرة، بواقع ألفين دولار إلى ستة ألف دولار.



وأكدت المصادر أن المليشيات هددت المغتربين بمصادرة أملاكهم والدفع بأقاربهم إلى الجبهات أو السجن في حال عدم دفع تلك الاتاوات.



وفي هذا الصدد يقول "م .ص" لـ "يمن شباب نت"، إن مشرف حوثي من المنطقة هدد أسرته بمصادرة بناية سكنية تابعة له في مدينة إب (عمارة)، إذا لم يتم دفع 3 ألف دولار، الأمر الذي دفعه للخضوع ودفع المبلغ.



وبلغت الاتاوات المالية في المديرية عشرات الملايين خلال الأيام الماضية، وفق المصادر، وشملت "عزلة الفجرة، وعزلة الشرنمة، وعزلة الزمازمة، وعزلة حدة، وعزلة حزيب، وعزلة شعب المريسي ، وعزلة العارضة".



وتوسعت الاتاوات المالية لتشمل أسر المغتربين في مديرية الشعر ومديرية بعدان بشكل أقل، وتمكنت المليشيات من نهب عشرات الملايين.



والثلاثاء الماضي بدأت مليشيات الحوثي الإرهابية، حملة مكثفة في مدينة ومديريات محافظة، لجمع بيانات المغتربين وذويهم في توجه جديد لفرض الرقابة عليهم وفرض اتاوات مالية عليهم.



وتحدث عن من المغتربين لـ "يمن شباب نت" عن مخاوفهم من ابتزاز المليشيا لهم وفرض رقابة مالية وأمنية عليهم وعلى أسرهم.



وبين الفينة والأخرى تستهدف مليشيات الحوثي فئات معينة من المجتمع لفرض اتاوات مالية إجبارية عليهم تحت مسميات ومناسبات مختلفة.



وتعد جالية محافظة إب إحدى أكبر الجاليات اليمنية في الخارج، حيث يتوزع أبناءها بشكل أكبر في السعودية وأمريكا، فيما يتوزعون بسب متفاوته في بقية دول الخليج وبريطانيا ودول أخرى.

