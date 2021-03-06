شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يوقف الإمداد والتموين الغذائي اليومي لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر مسؤول لكريتر سكاي عن إيقاف التموين الغذائي عن ألوية الدعم والأسناد في عدن. وقال المصدر: أن قوات التحالف العربي اوقفت اليوم السبت التموين الغذائي عن ألوية الدعم والأسناد في العاصمة عدن. و أضاف المصدر :أن هذا الإجراء تسبب بغضب لدى أفراد النقاط الأمنية التابعة لقوات الدعم والاسناد. وكان التحالف قد أقر في وقت سابق إيقاف الدعم ليتم إيقافه اليوم بشكل فعلي.

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