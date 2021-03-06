شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تقسم وقتها بين 6ساعات طافي وساعتين لاصي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / شكيب راجح

قال مصدر مسؤول بالتحكم المركزي لكهرباء عدن أن عدد من محطات التوليد خرجت عن الخدمه خلال الساعات الماضيه جراء نفاد الوقود وعدم تزويدها بماده الديزل و بحسب المصدر ذاته فان جرعات انقطاع التيار الكهربائي بلغت 6 ساعات مقابل ساعتين لصي و نوه المصدر الى أنه كان من المفترض وصول 6 صهاريج محمله بالديزل من خزانات شركه مصافي عدن الانها لم تصل بحسب ماهو كان مقرر لها

الى ذلك ناشدت كهرباء عدن كافه الجهات ذات العلاقه بسرعه تزويد المحطات بالديزل تفاديا لخروجها و جددت كهرباء عدن مناشدتها للاخ رئيس الجمهوريه و رئيس الحكومه و التحالف العربي لايجاد الحلول التي من شأنها تامين و صول وقود محطات التوليد قبل نفاذها واشارت كهرباء عدن مديرها العام الاستاذ مجيب الشعبي يتابع عن كتب عمليه تزويد المحطات بالوقود حتى اعداد الخبر