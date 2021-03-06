شكرا لبحثكم عن خبر على مضمار العولقي بعدن: الأحد انطلاق منافسات قوى الجمهورية للأندية البطلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - " فيما يقام مساء اليوم الاجتماع الفني "

غداً إنطلاق البطولة التنشيطية لألعاب القوى للأندية بعدن ..

عدن / علاء عياش :

تنطلق صباح غداً ألاحد على مضمار الفقيد العولقي بملعب 22 مايو بعدن ، فعاليات منافسات البطولة التنشيطية لألعاب القوى للأندية ، والتي تنظمها اللجنة الفنية للعبة ، برعاية الاخوين الاستاذ نائف البكري وزير الشباب والرياضة والاستاذ أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن ، بدعم وتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب ، وتقام خلال الفترة بين 7 -8 مارس الحالي .

وتشارك في منافسات البطولة اندية شباب المنصورة والتلال ( عدن ) ، والسد ( ابين ) ، والشرارة ( لحج ) ، والتضامن ( حضرموت الساحل ) ، والوصل ( الضالع ) ، وحدة تريم ( حضرموت الوادي ) ، ريدان بيحان ( شبوة ) ، يتنافسون في الفعاليات 100متر - 200متر - 400 متر - 800متر -1500متر - 5000متر - 4×100متر تتابع - 4×400متر تتابع الوثب الطويل والوثب الثلاثي ودفع الجلة وتطويح القرص ورمي الرمح .

هذا وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مساء اليوم السبت في مقر نادي وحدة عدن بالشيخ عثمان ، الاجتماع الفني بحضور مندوبي الاندية ومن يحملون التفويض الرسمي من الاندية ، سيتم من خلاله مناقشة بعض الجوانب الفنية واللائحة المنظمة وإقرار والبرنامج الزمني للفعاليات التي تقام على مدى يومي ألاحد والاثنين .

واوضح الكابتن محمود أحمد عوض عضو اللجنة الفنية والمسؤول المالي : أن اللجنة استكملت كل الترتيبات وهيئت كل الظروف لاستقبال الحدث بطريقة نموذجية تليق بتاريخ وعرقة لعبة القوى ،، مضيفا إلى أن هذه البطولة التي حظيت بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب وتقام ضمن خطط وبرامج الاتحاد للعام الحالي ، تشهد مشاركة واسعة من الاندية من مختلف المحافظات المحررة يتنافسون للتتويج بالبطولة التي نتمنى أن تحقق نجاحاً .

واشار الكابتن محمود أحمد عوض إلى أن قيادة اللجنة الفنية والمنظمة تبدلان جهوداً كبيرة في سبيل إظهار البطولة واخراجها بصورة مميزة من خلال الاهتمام بكامل التفاصيل .. مؤكداً أن الهدف من تنظيم البطولة هو انعاش اللعبة وتنشيط رياضة اللعاب القوى التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الفترة الماضية وذلك بسبب ندرة اقامة البطولات وانتظامها ، متمنيا في ختام تصريحه التفاعل الجيد من الفرق المشاركة مع الحدث والظهور بصورة مشرفة والمساهمة في انجاح الفعاليات .