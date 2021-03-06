شكرا لبحثكم عن خبر امين نادي التلال يطالب بالحوار.. ويؤكد : لن نلعب في محافظات غير آمنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب بحوار مسؤول يقبل برؤية الاندية..

أمين عام التلال : لا نخشى قرارات الاتحاد .. ولن نلعب في محافظات غير آمنة

اعلام النادي :

أكد الكابتن خالد هيثم , أمين عام نادي التلال ، ان حديث العقوبات الذي ظهر به امين عام اتحاد كرة

القدم , لن يغير موقف التلال وتمسكه بقرار عدم المشاركة في الدوري في حال أصر هؤلاء على أن يكون دوري

ذهاب واياب , يذهب من خلاله الفريق التلالي الى محافظات يسيطر عليها الحوثيين.

وقال "هيثم" : يحاول القائمون على شأن كرة القدم . المتواجدين خارج حدود الوطن بشقيه الشرعي

والحوثي , اللعب بأوراق مفضوحة , لن يكون لها تاثير في واقع تؤكده الشواهد والدلائل , في وطن ممزق

تبعثره الحرب ويردكه الجميع , الا رئيس الاتحاد وامنيه العام ، الذين يحاولا فرض مساحة جددية للعداوة

مع نادينا والتي قد فرضت نفسها واقعا في كثير من المناسبات ، كان آخرها بطولة بلقيس التي انتزعت من

التلال بصورة فاضحة تؤكدها الفيديوهات وتفاصيل ما حصل يومها.

وقال "هيثم" حقيقة مصلحة الاندية تستدعي نظام غير الذهاب والإياب .. وحقيقة المشهد تؤكد بان اقامة

دوري بهه الطريقة , سيكون كارثي ولن تحمد عقباه .. وحقيقة تفاصيل العلاقة بين كل الاطراف , تستلزم

عودة الى واقع جديد يلبي حاجة كرة القدم من خلال رؤية واضحة تتجلى في صورة الاتزان وقدرة التعاطي دون

تعصب ورصد الوان بعينها , إذا أراد الاتحاد ان يقيم دوري فليستمع للأندية فهي صاحبة الحق والجمعية

العمومية.

واردف "هيثم" : اليوم نحن على اعتاب شهر رمضان , ومع ذلك مازال القائمون على اتحاد القدم في مساحة

عمياء . لا يدركون فيها حقيقة المشهد وكيف يفترض أن تدار الأمور , نريد قرارات تخدم كرة القدم الميتة

منذ سنوات ، ولا نريد تصريحات تهدد أندية عريقة وكبيرة مثل التلال والوحدة , إذا أراد هؤلاء فرض شيء

مخالف للقيم فلن نكون جزء منها ، وإذا أرادوا العبور بالرياضة وكرة القدم من حيث هي أخلاقها .. فنحن

حاضرون وسبق وكنا طرف في الدوري التنشيطي.

نأمل في حديث مختلف ينتسب للرياضة وعناوينها ، اما التهديد من خارج الحدود .. فتلك لغة عجز وفشل

يراد بها حق وهي باطل.

كما ورد