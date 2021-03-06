شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الحكومة توضح بشأن (سياراتها المصفحة) الواصلة إلى ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر حكومي ينفي انباء تحدثت عن وصول سيارات خاصة بالحكومة الى ميناء عدن

نفى مصدر حكومي صحة انباء نشرتها مواقع إخبارية عن وصول سيارات مصفحة خاصة بالحكومة الى عدن.

وقال المصدر ان مانشر عن وصول سيارات مصفحة الى ميناء عدن خبر عار عن الصحة .

وأشار المصدر الى ان أي حديث عن نثريات لاعضاء الحكومة من قبل رئاستها غير صحيح أيضا.

واستغرب المصدر نشر مثل هذه الأكاذيب مؤكدا ان الحكومة وقيادتها يمارسون مهامهم في عدن في ظل ظروف صعبة داعيا الى التوقف عن نشر مثل هذه الاخبار التي يهدف ناشروها لاثارة الفتنة عبرها.