المليشيا تدفع بتعزيزات من عدة محافظات إلى جبهة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ، بتعزيزات بشرية من محافظات ذمار وعمران وحجة نحو جبهات القتال بمأرب وتعز.



وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية، دفعت بتعزيزات من محافظتي عمران وحجة نحو جبهات مأرب، التي تشهد معارك عنيفة تكبدت خلالها المليشيات مئات القتلى والجرحى.

وقالت المصادر، إن المليشيات نقلت تعزيزاتها من محافظتي عمران وحجة على متن سيارات هايلوكس، ويتراوح عددهم أكثر من 100 مسلح من المغرر بهم.

وأضافت أن المليشيات في ذمار دفعت بـ47 مسلحاً من أبناء مديريات المنار وضوران آنس وجبل الشرق وذمار، ونقلتهم على متن باصات نقل نحو تعز التي شهدت مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية.

وتأتي عمليات الدفع بتعزيزات بشرية في مسعى من المليشيات لتعويض خسائرها التي خسرتها، خلال الأيام الماضية، كان أغلبها في جبهات مأرب