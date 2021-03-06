مليشيا الحوثي تحرق عددا من مزارع القات في قعبة بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أضرمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، النيران في عدد من مزارع القات بمديرية قعطبة، في محافظة الضالع (جنوب غربي اليمن).



وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت، بإضرام النيران في عدد من مزارع القات في وادي الخرازة بقطاع حبيل العبدي شمال قعطبة.

وأوضح مزارعون أن المليشيا الحوثية أحرقت عدداً من مزارع القات، رداً على رفض مالكيها دفع إتاوات وجبايات مالية فرضتها لدعم جبهات القتال.

وتقوم عناصر المليشيا المتمركزة على تخوم المزارع بمنع المزارعين من التواجد بمزارعهم وريها واستهدافهم بواسطة قناصتها