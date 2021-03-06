مقتل أكثر من 59 عنصراً حوثياً وجرح آخرين في جبهات غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، بنيران القوات الحكومية وغارات لطيران التحالف العربي في مختلف جبهات غربي مأرب (شمالي شرق اليمن).



وقال قيادي عسكري، إن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجومين شنتهما مليشيا الحوثي، على بعض مواقعهم في جبهتي الكسارة وصرواح غرب مأرب، مؤكداً أن المعركة التي خاضها الجيش والتي استمرت لخمس ساعات، انتهت بسقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتلى وجرحى.

وتابع إن الجيش أوقع عناصر المليشيا في عدد من الكمائن، في جبهات الكسارة والمشجح وهيلان وصرواح.

وأكد مصرع أكثر من 59 عنصراً حوثياً وسقوط عشرات الجرحى، وأن معظم جثث عناصر المليشيا متناثرة في الوديان وبطون الأودية.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش أحرقت عربات وأطقماً للمليشيا بعد استهدافها بضربات محكمة ودقيقة في جبهة الكسارة، وقتل من كانوا على متنها