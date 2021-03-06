خروج المنظومة الكهربائية بشكل جزئي في عدد من أحياء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

خرجت منظومة الكهرباء بشكل جزئي، خلال الساعات الماضية، في عدد من أحياء مديريات عدن، (جنوبي اليمن).



وقال سكان محليون إن منظومة الكهرباء خرجت بشكل جزئي في عدد من أحياء مديريات "دار سعد، الشيخ عثمان، والمنصورة"، بمحافظة عدن، منذ عصر اليوم الجمعة.

وذكروا أن تلك الأحياء دخلت في عتبة ظلام دامس عقب انقطاع التيار لأكثر من ست ساعات على التوالي.

واعتبروا ذلك الخروج المتزامن مع موجة انقطاعات متكررة تصاعدت حدتها خلال الأسابيع الماضية، مؤشرا خطيرا مع حلول فصل الصيف