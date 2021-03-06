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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.
وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل (36) حالة إصابة جديدة كالتالي:
(30) حضرموت
(5) عدن
(1) شبوة
وأضافت عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة و(4) شفاء جميعها من #حضرموت.
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2411) منها (648) وفاة و(1439) تعافي.