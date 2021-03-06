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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.

 

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل (36) حالة إصابة جديدة كالتالي:

 

(30) حضرموت

 

(5) عدن

 

(1) شبوة

 

وأضافت عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة و(4) شفاء جميعها من #حضرموت.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2411) منها (648) وفاة و(1439) تعافي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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