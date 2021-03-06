شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.



وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل (36) حالة إصابة جديدة كالتالي:

(30) حضرموت

(5) عدن

(1) شبوة

وأضافت عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة و(4) شفاء جميعها من #حضرموت.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2411) منها (648) وفاة و(1439) تعافي.