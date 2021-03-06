التحالف العربي يدمر مخازن أسلحة وذخيرة حوثية في صنعاء ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، الجمعة، عدة أهداف لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا شرقي صنعاء، ودمرت مخازن سلاح وذخيرة.



وكثف التحالف طلعاته الجوية ضد مواقع مليشيا الحوثي، حيث شن عددا من الغارات في مختلف جبهات مأرب، كما امتدت الغارات إلى المديريات التابعة لصنعاء باعتبارها مركز انطلاق الأعمال الإرهابية.

وقال مصدر عسكري وفقا لـ"العين الإخبارية"، وبيان للجيش إن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية دمرت مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

كما دمرت الغارات مخزن ذخيرة للحوثيين في مديرية رغوان في الجهة الشمالية الغربية من مأرب.

وأسفرت سلسلة من الغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهات مأرب وشرقي صنعاء عن تدمير آليتين عسكريتين وعدد من الدوريات كانت تقل عشرات المقاتلين، ما أسفر عن مصرع العشرات، وفق ذات المصادر.

بالتزامن مع ذلك، خاض الجيش اليمني ورجال قبائل "الجدعان" و"بني عبد" معارك عنيفة في نهم التابعة لصنعاء ومدريتي رغوان ومجزر التابعة لمأرب مع مليشيا الحوثي التي شنت هجوما عسكريا انتحاريا.

ووفق بيان الجيش اليمني، استعادت قوات الجيش اليمني والقبائل آليات وأسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر المتنوعة، خلفتها عناصر الحوثي المتقهقرة.

وفي الساحل الغربي لليمن، أعلنت القوات اليمنية المشتركة مقتل وجرح عديد من عناصر مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة المشمولة بتهدئة أممية هشة.

وقال بيان للقوات المشتركة إن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا كثفت تحركاتها بمدينة الحديدة ودفعت بتعزيزات إلى ثكناتها مع محاولات تسلل فاشلة في محاور شارع "صنعاء" و"الصالح" و"كيلو 16".

وأشارت إلى أن القوات المشتركة وجهت ضربات مكثفة ودكت ثكنات وأوكار وتجمعات مليشيا الحوثي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوفها وإفشال مخططاتها.

وفي وقت سابق، الجمعة، دمرت مقاتلات التحالف العربي 5 دوريات عسكرية كانت تقل تعزيزات مليشيا الحوثي وقتل جميع من كانوا عليها، واستهدف تحصينات للانقلابيين غربي مأرب.