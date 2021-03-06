عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير إسرائيلي يحذر من هجوم إيراني بمسيرات مفخخة من اليمن

السبت 6 مارس 2021

الخليج 365

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الجمعة، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة كشفت عن تهديدات بإطلاق إيران مسيّرات مفخّخة من اليمن لاستهداف إسرائيل من خلالها، ردًّا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.



وذكر مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة ”يسرائيل هيوم“، يوآف ليمور: “إن أجهزة الأمن الإسرائيلية قامت بزيادة التنسيق الاستخباراتي والأمني مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على إنذار مبكر تتيح الاستعداد لمواجهة التهديد الذي لم يرد معلومات عن موعده“.

وأضاف ليمور: “أن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة زادت من حالة التأهب في المنظومات القتالية والدفاعيّة الجويّة؛ وإطلاق رسائل سريّة وعلنيّة (لإيران واليمن) بأن عملية كهذه لن تمرّ دون ردّ“.

واعتبر ليمور أن الحوثيين لن يكون باستطاعتهم تنفيذ هجمات بهذا المستوى، لافتا إلى أن تقارير أكدت أن إيران نقلت مسيّرات – قد تكون قليلة العدد – قادرة على تنفيذ هجمات من هذا النوع انطلاقا من اليمن.

وكانت الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية قد حذّرت من أي نشاط عسكري إيراني ضد إسرائيل في الساحة البحرية، مشيرة إلى أن أي تهديدات إيرانية سيتم التعامل معها بقوة والرد عليها، وفقا لصحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية.

وتستخدم إيران ميليشيات الحوثي كأداة تهديد للتجارة البحرية في الخليج العربي، ويثير ذلك مخاوف من أن تلجأ إيران لاستخدام المليشيات لتنفيذ عمليات بالوكالة تستهدف مصالح أمريكية وإسرائيلية، كحادث الاعتداء الذي تعرضت له السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان مؤخرا والذي نفت طهران بأن تكون متورطة فيه.