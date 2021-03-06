شاهد صورة لـ ابو علي الحاكم وهو يفعل هذا الشي برأس شيخ قبلي و أثارت تعليقات ساخرة وواسعه في وسائل التواصلِ الاجتماعي!

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يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر القيادي ميلشيا الحوثي ابو علي الحاكم، متكئا على راس الشيخ حنين قطينه اثناء حديثة لمجموعه مشايخ لتحشيد مقاتلين. بين قائل "الحجر من الارض والدم من راس القبيلي" ولمثل هذا المنظر تتوحد قبائل وشيوخها لمواجهة الاذلال الحوثي.

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