شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يوجه تحذير هام لمواطني المحافظات اليمنية الشرقية والشمالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، الجمعة، تحذير هام لمواطني المحافظات الشرقية والشمالية، من موجة غبار واسع الانتشار.

وتوقع المركز في بلاغ صحفب تأثر المناطق الشرقية والشمالية بالغبار خلال ساعات الليل وصباح السبت بفعل موجة غبار واسع الانتشار تنشط من شرق الجزيرة العربية وحركتها ناحية الجنوب الغربي.

وذكر بأن الغبار نشط صباح الجمعة شرق الجزيرة العربية، حركته باتجاه الجنوب الغربي، وتعمل الرياح الجنوبية في جنوب الجزيرة العربية على إعاقة تقدمة نحو المناطق الشمالية الشرقية.

ولفت إلى أنه سيستمر في حركتة البطيئة ناحية المناطق الشرقية خلال الساعات القادمة ويبدا التاثير على المناطق الصحروية خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم السبت.

وتأتي موجة الغبار، بعد إعلان فلكي يمني عن أمطار غزيرة على معظم المحافظات خلال الأيام القادمة، و أغزرها في الثلث الأخير من شهر مارس الجاري.