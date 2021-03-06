شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. حقيقة سيطرة مليشيا الحوثي على ”التبة الحمراء” المنطقة الإستراتيجية في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية وعسكرية، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن سيطرة الإرهابية على "التبة الحمراء" المنطقة الإستراتيجة بمديرية صرواح غرب محافظة .

ونشر ربيع القرشي- المتحدث العسكري باسم محور الجوف- مقطع فيديو مسجل بتاريخ امس، الخامس من مارس الجاري، ويظهر فيه أبطال من رأس تبة الصيد الحمراء، التي تزعم مليشيا الحوثي السيطرة عليها.

والليلة الماضية، شنت مليشيا الحوثي هجمات انتحارية في مختلف الجبهات القتالية شمال وغرب مأرب، في محاولة منها للتقدم باتجاه مدينة مأرب بعد فشلها خلال الأيام الماضية.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، تشهد محافظة مأرب في اليمن، معارك فاصلة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإهابية، وتكبدت المليشيات خلال المعارك الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.